Невестка Шуфрича засветила соски под майкой

Невестка нардепа Нестора Шуфрича Алина показала фото на фоне реки.

Невестка нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь", экс-регионала Нестора Шуфрича Алина на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена в белой майке, под которую не стала надевать бюстгальтер.

"Я верила небу, верила", – написала она.

Снимки сделаны на фоне реки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Я верила небу, верила * Публикация от Alina Shufrych (@magic_aliii) 29 Авг 2020 в 9:02 PDT

Алина Шуфрич – жена сына Нестора Шуфрича, Нестора Шуфрича – младшего. В 2017 году у них родился сын. Мальчика назвали Михаилом.

Жена Шуфрича – младшего – сестра певицы Луны (Кристины Бардаш).