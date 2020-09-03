Невестка Шуфрича засветила соски под майкой

Невестка нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь", экс-регионала Нестора Шуфрича Алина на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена в белой майке, под которую не стала надевать бюстгальтер.
"Я верила небу, верила", – написала она.
Снимки сделаны на фоне реки.
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Алина Шуфрич – жена сына Нестора Шуфрича, Нестора Шуфрича – младшего. В 2017 году у них родился сын. Мальчика назвали Михаилом.
Жена Шуфрича – младшего – сестра певицы Луны (Кристины Бардаш).