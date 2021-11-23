"Невообразимая красота". Пенелопа Крус засветила грудь в платье с глубоким декольте

В подписи к публикации 47-летняя актриса отметила издание Variety, новой героиней которого она стала в этом месяце, и автора фото – испанского фотографа Ксави Гордо.
В хештеге к публикации Крус указала фильм "Параллельные матери" режиссера Педро Альмодовара. Участие в этой киноленте принесло актрисе премию за лучшую женскую роль на 78-м Венецианском международном кинофестивале.
Фото Крус в Instagram собрало больше 250 тыс. лайков.
"Такая потрясающе красивая", – написал garfields_lasagna_.
"Невообразимая красота", – прокомментировала catherine_of_vienna.
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Крус родилась в 1974 году в Испании. В 1991 году она устроилась ведущей на телеканал, а в 1992 дебютировала в качестве актрисы, снявшись в фильме испанского режиссера Бигаса Луны "Ветчина, ветчина". На сегодняшний день актриса сыграла около 50 ролей. Крус – обладательница именной звезды на Аллее славы в Голливуде.
В 2010 году актриса вышла замуж за коллегу Хавьера Бардема. Пара воспитывает двоих детей – сына Леонардо (2011) и дочь Луну (2013).