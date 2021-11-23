"Невообразимая красота". Пенелопа Крус засветила грудь в платье с глубоким декольте

В подписи к публикации 47-летняя актриса отметила издание Variety, новой героиней которого она стала в этом месяце, и автора фото – испанского фотографа Ксави Гордо.

В хештеге к публикации Крус указала фильм "Параллельные матери" режиссера Педро Альмодовара. Участие в этой киноленте принесло актрисе премию за лучшую женскую роль на 78-м Венецианском международном кинофестивале.

Фото Крус в Instagram собрало больше 250 тыс. лайков.

"Такая потрясающе красивая", – написал garfields_lasagna_.

"Невообразимая красота", – прокомментировала catherine_of_vienna.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pene * lope Cruz (@penelopecruzoficial)