"Нежная и загадочная". Беременная Осадчая поделилась романтичными фото

"К фотографиям с новыми формами привыкнуть трудно. А пока вы выбирайте фото", – подписала она снимки.
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"Такая нежная и загадочная", – написала irina_irinka_888_.
"Счастливая любящая женщина не может быть на каком-то фото лучше, а на каком-то хуже. Катюша, вы везде и всегда хороша, романтичная и нежная", – подчеркнула zhanna_ir.
"Нет лучших форм! Вам идет беременность!" – добавила sydorchuk_ivanna.
18 апреля в эфире шоу "Голос країни" на "1+1" Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе "Светская жизнь" на "1+1" телеведущая призналась, что ждет ребенка.
У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.
Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.