"Нежная и загадочная". Беременная Осадчая поделилась романтичными фото

"К фотографиям с новыми формами привыкнуть трудно. А пока вы выбирайте фото", – подписала она снимки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

"Такая нежная и загадочная", – написала irina_irinka_888_.

"Счастливая любящая женщина не может быть на каком-то фото лучше, а на каком-то хуже. Катюша, вы везде и всегда хороша, романтичная и нежная", – подчеркнула zhanna_ir.

"Нет лучших форм! Вам идет беременность!" – добавила sydorchuk_ivanna.