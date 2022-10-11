"Ни слова беспокойства. Только мужество и решительность". Внучка Чапкиса заявила, что ее отец, тенор Евгений Сафрончик вернулся в Киев

"Я не могу не задаться вопросом, сколько сил надо человеку, чтобы выбрать жизнь под бомбами, но на своей земле, в своем доме, прекрасно понимая, что непоправимое может случиться в любой момент. И все же мой папа сделал свой выбор: он вернулся в свой любимый Киев после почти полугода, проведенного со мной в Риме, – написала она. – Он хочет быть вместе со своим народом. От папы ни слова беспокойства, страха. Только твердость, мужество и решительность. Теперь я знаю – достоинство украинского народа превыше всего. В уверенности, что сегодняшнее разрушение – лишь первый шаг к завтрашнему величию. Слава Украине!"

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Контекст:

Анна Сафрончик родилась 4 января 1981 года в Киеве в семье солистов Национального театра оперы и балета имени Шевченко тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис, дочери народного артиста Украины, хореографа Григория Чапкиса.

Когда Анне исполнилось 13 лет, родители эмигрировали в Италию. В 1998 году Сафрончик победила в конкурсе красоты "Мисс Тоскана". В 2000-м она дебютировала в кино в фильме "Добро пожаловать, Албания".

Григорий Чапкис умер 13 июня, на 92-м году жизни. По словам Грега Чапкиса, причиной смерти стал преклонный возраст артиста.

Анна Сафрончик после нападения РФ поддерживает Украину, рассказывая периодически в своем микроблоге правду о войне.