"Ничего так мужчина", "Офигенная пара". Дочь Сумской, проживающая в РФ, показала отца своих детей

"Поймать этого мужчину для фото… Ну, вы поняли", – написала она.
Паперная и Яглыч запечатлены на улице, в объятиях друг друга.
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"Вы просто офигенная пара", – отметила подписчица orysiakovaliv.
"Ничего так мужчина", – написала cat_mma.
Антонина Паперная родилась 1 июня 1990 года. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.
Владимир Яглыч родился 14 января 1983 года в Москве. В фактическом браке с ним Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020). Семья проживает в Москве (РФ).
Яглыч ранее был женат на российской актрисе Светлане Ходченковой. Они развелись в 2010 году после пяти лет брака. Детей у пары не было.