"Ничего так мужчина", "Офигенная пара". Дочь Сумской, проживающая в РФ, показала отца своих детей

"Поймать этого мужчину для фото… Ну, вы поняли", – написала она.

Паперная и Яглыч запечатлены на улице, в объятиях друг друга.

"Вы просто офигенная пара", – отметила подписчица orysiakovaliv.

"Ничего так мужчина", – написала cat_mma.

Контекст:

Антонина Паперная родилась 1 июня 1990 года. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

Владимир Яглыч родился 14 января 1983 года в Москве. В фактическом браке с ним Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020). Семья проживает в Москве (РФ).