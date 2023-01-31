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31 января, 2023
 
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Никитюк снялась в новом образе. Ее сравнили с голливудской звездой

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Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году
Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк 31 января разместила в Instagram черно-белое селфи, на котором запечатлена с макияжем и укладкой.

Ведущая позирует в кадре в лифе и полушубке, дополнив образ аксессуарами.

"Можно, я это фото выставлю? Спасибо",  подписала снимок артистка.

"Вы еще разрешения спрашиваете? Вы – богиня", – отреагировали подписчики.

"Какая красавица", – восхитились фолловеры.

"Звезды Голливуда нервно курят в стороне", – написали поклонники.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля 2022 года ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: селфи, Леся Никитюк, макияж
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