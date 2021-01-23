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23 января, 2021
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Никитюк: В семь лет я носила продавать овощи-фрукты, пока мама с папой были на заводе

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, что овощи и фрукты в детстве у нее раскупали быстро.

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Никитюк: Как-то я не успела что-то продать. И вижу подходят, говорят: "Девочка, по чем яблочки?" Я поднимаю глаза: "Для вас, мама, бесплатно". Маме было немного некомфортно
Никитюк: Как-то я не успела что-то продать. И вижу – подходят, говорят: "Девочка, по чем яблочки?" Я поднимаю глаза: "Для вас, мама, бесплатно". Маме было немного некомфортно
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что ее семья в 90-х годах продавала овощи, выращенные дома. 

"Если нужны были деньги: заплатить за квартиру – мы в основном продавали свои овощи-фрукты. Мы вместе все продавали. А потом я начала подпольную коммерческую деятельность – и носила, пока мама с папой были на заводе. Они шли на семь утра и возвращались в четыре. За это время я собирала такий кошик – и к бабушкам. 55-й магазин у нас на районе, на Раковом в Хмельницком. И там бабушки всегда все продавали. И я возле них так типа: "Вы не возражаете?" – "Нє-нє. Така дитина... Сім років", – рассказала она. 

По словам ведущей, такой коммерческой деятельностью она занималась в возрасте примерно 7–10 лет. Никитюк отметила, что товар у нее раскупали быстро.

"Я успевала купить вареной колбасы, "Кока-колы", прийти домой, накрыть стол... Родители приходили... А как-то я вот не успела, не могла что-то продать. Остался у меня стакан фасоли, по-моему, и 10 яблок. Мы кучками такими выкладывали красивыми, треугольничками. И вижу – подходят, говорят: "Девочка, по чем яблочки?" Я поднимаю глаза: "Для вас, мама, бесплатно". Маме было немного некомфортно тогда", – рассказала ведущая, смеясь. 

Она отметила, что сейчас может купить себе все, что хочет. 

Никитюк: Мы с мамой один раз в год перед школой шли на рынок и покупали ровно одни колготы, ровно одни кроссовки, ровно одни джинсы и ровно один свитер. Полный текст интервью Никитюк Гордону

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию (специальность – воспитатель дошкольных учреждений). Во время учебы играла в КВН.

В 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". В том же году переехала в Киев. Вначале работала администратором на телевидении.

В 2012 году стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканале "Интер", эта работа принесла ей известность. Никитюк снималась в двух сезонах шоу – четвертом и пятом. Затем была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1, с 2018 года работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто сверху"?, "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка".

В 2018 году снималась в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, семья, Леся Никитюк, ребенок, рынок, фрукты
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