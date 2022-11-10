"Никогда не переставай бороться за то, что любишь". Андрей Шевченко поздравил сына с 16-летием

"Поздравляю с 16-летием моего сына Кристиана. Никогда не переставай бороться за то, что любишь. Мы любим тебя", – написал Шевченко и выложил подборку фото с Кристианом.

Контекст:

Шевченко как нападающий играл за киевский футбольный клуб "Динамо", "Милан", "Челси". Трижды становился лучшим бомбардиром "Лиги чемпионов". Обладатель "Золотого мяча".

С 2016-го до 2021 года Шевченко был главным тренером сборной Украины. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации. Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

Шевченко женат на американской модели Кристен Пазик. Они поженились 14 июля 2004 года в Вашингтоне (США). Супруги воспитывают четверых сыновей: Джордана (2004), Кристиана (2006), Александра (2012) и Райдера-Габриэля (2014).