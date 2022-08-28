"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост

"Почему я всегда прихожу в форму, когда лето заканчивается?" – подписала снимок Стоун.
"Ты всегда в убийственной форме", – оценили фото поклонники.
"Никогда не поздно выглядеть сказочно", – написали фолловеры.
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Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года. Она – обладательница премий "Золотой глобус" и "Эмми", номинировалась на премию "Оскар". Наиболее известные фильмы с ее участием – "Основной инстинкт", "Кровь и песок", "Ножницы", "Дьяволицы", "Глория", "Игры богов".