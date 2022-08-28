"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост

Стоун родилась в 1958 году Фото: ЕРА

"Почему я всегда прихожу в форму, когда лето заканчивается?" – подписала снимок Стоун.

"Ты всегда в убийственной форме", – оценили фото поклонники.

"Никогда не поздно выглядеть сказочно", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)