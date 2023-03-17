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17 марта, 2023
 
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Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото

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Андре Тан: Украина это не только круто, но и очень модно
Андре Тан: Украина – это не только круто, но и очень модно
Фото предоставлено командой Андре Тана

Украинский дизайнер Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Об этом сообщается на его странице в Instagram 17 марта.

"Ярким элементом коллекции является переосмысление концепта вышиванки как элемента повседневной одежды. Новые вышиванки впишутся как в сдержанный гардероб взрослой женщины, так и в эклектичный стиль молодежи", – отмечается в релизе.

По словам дизайнера, его новая весенняя коллекция – это не гонка за пустыми трендами, а то, что дополнит индивидуальный стиль каждой женщины. 

"Это "база" с элементами уникальности, что позволит соединить их с другими вещами из гардероба. Классические формы в новом прочтении сделают образ ярким и стильным, а этнические элементы напомнят, что Украина  это не только круто, но и очень модно", – заявил Андре Тан.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: вышиванка, мода и красота, женщины, Андре Тан, одежда, стиль, тренды
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