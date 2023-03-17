Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото

Андре Тан: Украина – это не только круто, но и очень модно Фото предоставлено командой Андре Тана

"Ярким элементом коллекции является переосмысление концепта вышиванки как элемента повседневной одежды. Новые вышиванки впишутся как в сдержанный гардероб взрослой женщины, так и в эклектичный стиль молодежи", – отмечается в релизе.

По словам дизайнера, его новая весенняя коллекция – это не гонка за пустыми трендами, а то, что дополнит индивидуальный стиль каждой женщины.

"Это "база" с элементами уникальности, что позволит соединить их с другими вещами из гардероба. Классические формы в новом прочтении сделают образ ярким и стильным, а этнические элементы напомнят, что Украина – это не только круто, но и очень модно", – заявил Андре Тан.