"Выпускает безвкусицу". Андре Тан высказался о псевдодизайнерах после того, как известный рэпер стал креативным директором Louis Vuitton

"Куда ни посмотри – везде дизайнеры. Я не перестану возмущаться тем, как в мире стали обесценивать знания и ремесло. Каждый второй певец и актер идет в дизайнеры и выпускает очередную безвкусицу, которая разлетается по миру только из-за узнаваемости личности, – написал он. – Я считаю это проблемой современного мира – решает не талант, опыт и знания, а насколько ты медийный и как тебя любит публика".
По словам Андре Тана, ему понадобилось более 10 лет, чтобы понять, как сделать так, чтобы платья подчеркивали все преимущества женской фигуры, "а не просто создавать хорошие вещи для моделей".
Он подчеркнул, что если человек называет себя дизайнером, то должен иметь соответствующее образование и опыт работы.
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Он не стал называть конкретных имен, но 15 февраля стало известно, что американский рэпер Фаррелл Уильямс стал креативным директором мужской линии французского бренда Louis Vuitton. Ранее эту должность занимал дизайнер Вирджил Абло. Он умер в 2021 году.
Фаррелл Уильямс – обладатель 13 премий "Грэмми". В 2003 году музыкант основал бренд одежды Billionaire Boys Club вместе с японским дизайнером Ниго. У артиста также есть свой бренд косметики Humanrace.
Ранее креативным директором мужской линии Louis Vuitton был дизайнер Вирджил Абло. Он умер в 2021 году.
Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году. Торговая марка Andre Tan была создана в 2000 году.
В первый месяц войны дизайнер заявил, что вместо женской одежды он будет шить бронежилеты.
В марте Тан сообщил, что его компания пошила и бесплатно передала 10 тыс. единиц одежды для ВСУ.