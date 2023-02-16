Новая девушка Цимбалюка показала фигуру в мокром бикини. Актер говорил, что она любит заниматься спортом

Цимбалюк и Готочкина перестали скрывать отношения в ноябре 2022 года Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Готочкина позирует в кадре на фоне морских волн. Она отметила, что снимок сделан 16 февраля во время отдыха в Таиланде.

По словам Готочкиной, она отдыхает за границей вместе с подругой.

Цимбалюк отреагировал на пост своей девушки, поставив смайлы с сердцами.

Ранее актер говорил, что они вместе с Готочкиной любят заниматься спортом. "Единственное, мне хочется почаще работать с железом, а у Светы, скажем так, более девичьи тренировки", – признался он тогда.