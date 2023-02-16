Новая девушка Цимбалюка показала фигуру в мокром бикини. Актер говорил, что она любит заниматься спортом

Готочкина позирует в кадре на фоне морских волн. Она отметила, что снимок сделан 16 февраля во время отдыха в Таиланде.
По словам Готочкиной, она отдыхает за границей вместе с подругой.
Цимбалюк отреагировал на пост своей девушки, поставив смайлы с сердцами.
Ранее актер говорил, что они вместе с Готочкиной любят заниматься спортом. "Единственное, мне хочется почаще работать с железом, а у Светы, скажем так, более девичьи тренировки", – признался он тогда.
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В конце ноября 2022 года Цимбалюк намекнул, что состоит в отношениях. Тогда он не показал лицо избранницы, но СМИ писали, что его новой возлюбленной является Готочкина. В конце декабря артист подтвердил роман с ресторатором.
В январе 2023 года украинский ведущий Слава Демин, комментируя отношения Цимбалюка с Готочкиной, назвал избранницу актера непростой девушкой, которой нужно соответствовать.
Ранее актер был женат на украинской визажистке Тине Антоненко. Они оформили отношения в июле 2021 года, а 19 июня 2022-го сообщили, что больше не вместе. Антоненко была второй женой артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.