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16 февраля, 2023
 
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Новая девушка Цимбалюка показала фигуру в мокром бикини. Актер говорил, что она любит заниматься спортом

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Цимбалюк и Готочкина перестали скрывать отношения в ноябре 2022 года
Цимбалюк и Готочкина перестали скрывать отношения в ноябре 2022 года
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Новая девушка украинского актера Тараса Цимбалюка, украинский ресторатор Светлана Готочкина 16 февраля в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в мокром бикини.

Готочкина позирует в кадре на фоне морских волн. Она отметила, что снимок сделан 16 февраля во время отдыха в Таиланде.

По словам Готочкиной, она отдыхает за границей вместе с подругой.

Цимбалюк отреагировал на пост своей девушки, поставив смайлы с сердцами.

Ранее актер говорил, что они вместе с Готочкиной любят заниматься спортом. "Единственное, мне хочется почаще работать с железом, а у Светы, скажем так, более девичьи тренировки", – признался он тогда.

Контекст:

В конце ноября 2022 года Цимбалюк намекнул, что состоит в отношениях. Тогда он не показал лицо избранницы, но СМИ писали, что его новой возлюбленной является Готочкина. В конце декабря артист подтвердил роман с ресторатором.

В январе 2023 года украинский ведущий Слава Демин, комментируя отношения Цимбалюка с Готочкиной, назвал избранницу актера непростой девушкой, которой нужно соответствовать.

Ранее актер был женат на украинской визажистке Тине Антоненко. Они оформили отношения в июле 2021 года, а 19 июня 2022-го сообщили, что больше не вместе. Антоненко была второй женой артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Таиланд, отдых, тренировка, Тарас Цимбалюк, Светлана Готочкина
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