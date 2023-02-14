"Без любви жизнь неполноценна". Как Цибульская, Цимбалюк, Петрожицкая, Мирзоян и другие поздравили своих любимых с Днем святого Валентина

Украинская певица Ольга Цибульская в День влюбленных опубликовала в Instagram архивное фото, на котором запечатлена со своим мужем, украинским бизнесменом Сергеем Грисюком. Артистка призналась, что снимок был сделан в 2014 году, когда она была беременна.

"Он ненавидит, когда я выставляю его фото, а я обожаю делать то, что он ненавидит", – написала Цибульская.

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Украинский ведущий Григорий Решетник также поделился с подписчиками в Instagram архивным фото, на котором запечатлен с женой Кристиной в Париже.

"Любовь – это все испытания судьбы проходить вместе", – написал он.

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Украинский футболист Александр Зинченко в Instagram в День влюбленных опубликовал новое совместное фото с женой, украинской ведущей Владой Седан. Он оставил снимок без комментариев.

На фото супруги позируют на фоне заката.

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Украинский актер Тарас Цимбалюк в День святого Валентина обнародовал в Instagram серию новых фото со своей возлюбленной. украинским ресторатором Светланой Готочкиной.

"Без любви жизнь неполноценна. И ничего в этом мире не заменит настоящих эмоций", – заявил он.

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Украинская актриса Дарья Петрожицкая поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена со своим бойфрендом. Артистка не афиширует его фамилию, но ранее говорила, что он живет и работает в Германии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Petrozhуtska (@petrozhitskaya)

Фронтмен украинской группы "ТІК" Виктор Бронюк 14 февраля поделился в Instagram совместным фото с женой Татьяной.

"Счаслив всем сердцем любить и взаимно всегда чувствовать твою любовь", – написал он.

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Украинский певец Арсен Мирзоян поздравил свою жену, украинскую певица Тоню Матвиенко с Днем влюбленных, разместив в сети фотоколлаж, созданный из их архивных снимков.

"Держи валентинку. Я тебя люблю", – написал он.