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14 февраля, 2023
 
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"Без любви жизнь неполноценна". Как Цибульская, Цимбалюк, Петрожицкая, Мирзоян и другие поздравили своих любимых с Днем святого Валентина

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Цимбалюк поздравил Готочкину в сети
Цимбалюк поздравил Готочкину в сети
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

В День святого Валентина, который отмечался 14 февраля, звезды украинского шоу-бизнеса обнародовали в сети признания в нежных чувствах своим возлюбленным. Издание "ГОРДОН" собрало романтичные публикации.

Украинская певица Ольга Цибульская в День влюбленных опубликовала в Instagram архивное фото, на котором запечатлена со своим мужем, украинским бизнесменом Сергеем Грисюком. Артистка призналась, что снимок был сделан в 2014 году, когда она была беременна.

"Он ненавидит, когда я выставляю его фото, а я обожаю делать то, что он ненавидит", – написала Цибульская.

Украинский ведущий Григорий Решетник также поделился с подписчиками в Instagram архивным фото, на котором запечатлен с женой Кристиной в Париже.

"Любовь – это все испытания судьбы проходить вместе", – написал он.

Украинский футболист Александр Зинченко в Instagram в День влюбленных опубликовал новое совместное фото с женой, украинской ведущей Владой Седан. Он оставил снимок без комментариев.

На фото супруги позируют на фоне заката.

Украинский актер Тарас Цимбалюк в День святого Валентина обнародовал  в Instagram серию новых фото со своей возлюбленной. украинским ресторатором Светланой Готочкиной.

"Без любви жизнь неполноценна. И ничего в этом мире не заменит настоящих эмоций", – заявил он.

Украинская актриса Дарья Петрожицкая поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена со своим бойфрендом. Артистка не афиширует его фамилию, но ранее говорила, что он живет и работает в Германии.

Фронтмен украинской группы "ТІК" Виктор Бронюк 14 февраля поделился в Instagram совместным фото с женой Татьяной.

"Счаслив всем сердцем любить и взаимно всегда чувствовать твою любовь", – написал он.

Украинский певец Арсен Мирзоян поздравил свою жену, украинскую певица Тоню Матвиенко с Днем влюбленных, разместив в сети фотоколлаж, созданный из их архивных снимков.

"Держи валентинку. Я тебя люблю", – написал он.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Григорий Решетник, футболист Александр Зинченко, Ольга Цибульская, День святого Валентина, Тарас Цимбалюк
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