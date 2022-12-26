Андре Тан поддержал инициативу британских и украинских волонтеров, передав детям на Рождество 10 тыс. подарков. Видео

"Мировая поддержка Украины не утихает ни на минуту. Нам помогают не только международные организации и правительства других стран, но и обычные люди. 180 волонтеров Великобритании собрали и завернули своими руками 10 тыc. подарков для детей, – сообщил дизайнер. – Очень-очень рад, что смог присоединиться к инициативе моего друга Валерия Рыжука и винницкого благотворительного фонда "Поддержка и развитие Украины".

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Контекст:

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году. Торговая марка Andre Tan была создана в 2000 году.

В первый месяц войны дизайнер заявил, что вместо женской одежды он будет шить бронежилеты.

В марте Тан сообщил, что его компания пошила и бесплатно передала 10 тыс. единиц одежды для ВСУ.