Андре Тан анонсировал благотворительный проект для украинских женщин, которые приближают победу

"Каждый день мы будем вас знакомить с одной из героинь – женщиной, приближающей победу, работающей на своем фронте для будущего нашей страны, пока наши защитники защищают государство от захватчиков на фронте, – анонсировал акцию дизайнер. – Этим проектом хотели напомнить женщинам о том, что они прежде всего женщины. Нежные и хрупкие".
Для участниц проекта команда дизайнера разработала модные образы и мейкап, а также устроила фотосессию во время прогулки по Киеву.
Одной из первых героинь проекта стала учительница младших классов Елена.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Также участие в проекте приняла старший лейтенант полиции Кристина Прокопчук.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Участницей социальной акции также стала украинский предприниматель Ирина, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину занимается волонтерством.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В марте Андре Тан сообщил, что его компания пошила и бесплатно передала 10 тыс. единиц одежды для ВСУ.
В первый месяц войны дизайнер также заявил, что вместо женской одежды он будет шить бронежилеты.