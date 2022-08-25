Андре Тан анонсировал благотворительный проект для украинских женщин, которые приближают победу

Андре Тан: Этим проектом хотели напомнить женщинам о том, что они прежде всего женщины. Нежные и хрупкие Фото: Andre Tan / Facebook

"Каждый день мы будем вас знакомить с одной из героинь – женщиной, приближающей победу, работающей на своем фронте для будущего нашей страны, пока наши защитники защищают государство от захватчиков на фронте, – анонсировал акцию дизайнер. – Этим проектом хотели напомнить женщинам о том, что они прежде всего женщины. Нежные и хрупкие".

Для участниц проекта команда дизайнера разработала модные образы и мейкап, а также устроила фотосессию во время прогулки по Киеву.

Одной из первых героинь проекта стала учительница младших классов Елена.

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Также участие в проекте приняла старший лейтенант полиции Кристина Прокопчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andre Tan (@andre_tan_official)

Участницей социальной акции также стала украинский предприниматель Ирина, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину занимается волонтерством.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andre Tan (@andre_tan_official)

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