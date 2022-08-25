Kalush Orchestra за сутки собрала 5 млн грн для защитников "Азовстали" и Мариуполя

"Украинцы, вы невероятные! Спасибо каждому, кто донатил и присоединился к нашему сбору. Вместе – сила. Слава Украине. Слава ВСУ", – подвели итог сбора музыканты.

23 августа группа Kalush Orchestra объявила, что в День Независимости Украины проведет благотворительный сбор. Украинцы перечисляли на указанную на странице музыкантов в Instagram банку по 24 грн.

За первые 14 часов было собрано более 2 млн грн.

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