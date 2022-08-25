"Моя любовь, малая, к тебе только растет". 28-летний фронтмен Kalush Orchestra показал 22-летнюю возлюбленную

На заглавном снимке Псюк запечатлен в обнимку с возлюбленной.

"Когда мы только познакомились и я узнал, что она дочь пасечника, что у нее дома больше тонны меда, я подумал, что это может быть судьба. Мы уже полтора года как вместе, и моя любовь, малая, к тебе только растет. Желаю оставаться такой же классной, красивой, организованной, умной, заботливой и счастливой. О последнем я позабочусь точно. Люблю тебя", – написал Псюк.

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