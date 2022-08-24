Kalush Orchestra в рамках однодневного благотворительного сбора уже собрала более 2 млн грн. Сумма одного перевода составляет 24 грн

23 августа музыканты объявили, что в День Независимости Украины проведут благотворительный сбор, а собранные деньги передадут на реабилитацию украинских защитников. Украинцы перечисляют на указанную на странице музыкантов в Instagram банку по 24 грн.
"24 августа в течение 24 часов мы собираем 24 грн с каждого украинца. У тебя будут всего сутки, чтобы стать героем для тех, кто героически стоял ради тебя не на жизнь", – анонсировали сбор музыканты Kalush Orchestra.
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В плену у оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников Мариуполя, вышедших с "Азовстали" весной, говорил 6 июня президент Украины Владимир Зеленский. Большинство из них удерживают в Оленовке Донецкой области, сообщали в украинской разведке.
В Министерстве обороны Украины информировали, что часть защитников "Азовстали" удалось вернуть на подконтрольную Киеву территорию в результате обмена.