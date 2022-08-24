Kalush Orchestra в рамках однодневного благотворительного сбора уже собрала более 2 млн грн. Сумма одного перевода составляет 24 грн

23 августа музыканты объявили, что в День Независимости Украины проведут благотворительный сбор, а собранные деньги передадут на реабилитацию украинских защитников. Украинцы перечисляют на указанную на странице музыкантов в Instagram банку по 24 грн.

"24 августа в течение 24 часов мы собираем 24 грн с каждого украинца. У тебя будут всего сутки, чтобы стать героем для тех, кто героически стоял ради тебя не на жизнь", – анонсировали сбор музыканты Kalush Orchestra.

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Скриншот: kalush.official / Instagram