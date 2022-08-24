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24 августа, 2022
 
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Kalush Orchestra в рамках однодневного благотворительного сбора уже собрала более 2 млн грн. Сумма одного перевода составляет 24 грн

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Группа Kalush Orchestra собранные деньги передаст на реабилитацию украинских защитников
Группа Kalush Orchestra собранные деньги передаст на реабилитацию украинских защитников
Фото: ЕРА

Украинская группа Kalush Orchestra 24 августа в Instagram Stories сообщила, что после объявления благотворительного сбора средств в поддержку защитников Мариуполя и "Азовстали" за первые 14 часов уже собрала более 2 млн грн.

23 августа музыканты объявили, что в День Независимости Украины проведут благотворительный сбор, а собранные деньги передадут на реабилитацию украинских защитников. Украинцы перечисляют на указанную на странице музыкантов в Instagram банку по 24 грн.

"24 августа в течение 24 часов мы собираем 24 грн с каждого украинца. У тебя будут всего сутки, чтобы стать героем для тех, кто героически стоял ради тебя не на жизнь", – анонсировали сбор музыканты Kalush Orchestra.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Скриншот: kalush.official / Instagram
Скриншот: kalush.official / Instagram

Контекст:

В плену у оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников Мариуполя, вышедших с "Азовстали" весной, говорил 6 июня президент Украины Владимир Зеленский. Большинство из них удерживают в Оленовке Донецкой области, сообщали в украинской разведке.

В Министерстве обороны Украины информировали, что часть защитников "Азовстали" удалось вернуть на подконтрольную Киеву территорию в результате обмена.

Теги: Азовсталь, благотворительность, война России против Украины, Kalush Orchestra
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