  "Это очень больно. Не чувствуешь головы около месяца". Андре Тан признался, что после развода сделал операцию по пересадке волос

Андре Тан о пересадке волос: Я после развода сделал то, на что никогда в жизни не решался Фото: andre_tan_official / Instagram

"Я после развода сделал то, на что никогда в жизни не решался, – признался дизайнер. – Это очень больно. Операция длится девять часов. Самое главное – послеоперационный период. Ты не чувствуешь своей головы около месяца".

По словам Андре Тана, он доволен результатом. Журналист программы отметили, что операция по пересадке волос стоит около $3 тыс.(около 85 тыс. грн).

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