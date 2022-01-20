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20 января, 2022
 
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Андре Тан о разводе: Я ушел из дома, жил в квартире друзей. Мы полгода это скрывали

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У Андре Тана и Алины Харечко есть общая дочь София
У Андре Тана и Алины Харечко есть общая дочь София
Фото: andre_tan_official / Instagram

Украинский дизайнер Андре Тан полгода скрывал свой развод с женой, украинским дизайнером Алиной Харечко. Об этом он рассказал в программе "Неймовірна правда про зірок", которая 20 января вышла на канале СТБ.

"Я ушел из дома, жил в квартире своих друзей. Мы полгода это скрывали. А потом с Алиной поняли, что нужно уже официально об этом сказать – я хожу на мероприятия один, ее подружки уже кому-то что-то сказали, а кто-то сказал кому-то", – заявил он.

О разводе с женой дизайнер впервые заявил в мае 2021 годаДо этого пара не афишировала расставание.

ВИДЕО
Видео: Неймовірна правда про зірок / YouTube
Контекст:

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году. Торговая марка Andre Tan была создана в 2000 году.

Андре Тан и Алина Харечко поженились в декабре 2012 года. У Андре Тана и Харечко есть общая дочь София (2015).

Теги: семья, Андре Тан, развод, дизайнер
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