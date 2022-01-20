  Андре Тан о разводе: Я ушел из дома, жил в квартире друзей. Мы полгода это скрывали

"Я ушел из дома, жил в квартире своих друзей. Мы полгода это скрывали. А потом с Алиной поняли, что нужно уже официально об этом сказать – я хожу на мероприятия один, ее подружки уже кому-то что-то сказали, а кто-то сказал кому-то", – заявил он.

О разводе с женой дизайнер впервые заявил в мае 2021 года. До этого пара не афишировала расставание.

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Видео: Неймовірна правда про зірок / YouTube