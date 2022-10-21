"Самый большой плевок в лицо врага". Андре Тан рассказал, уместна ли радость во время войны

"Враг хочет, чтобы мы забыли, что такое жизнь. Жизнь со всеми ее спадами, подъемами и обыденностью. Чтобы нас полностью охватил мрак войны. Но наша обязанность в тылу – не допустить этого. Не дать врагу украсть наши личные безделушки: утренний кофе, прогулку с домашним любимцем и, конечно, радость. Радость в условиях войны – самый большой плевок в лицо врага. Радость во время войны необходима – так помнишь, ради чего живешь, ради чего работаешь и донатишь", – написал Тан.

Контекст:

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году. Торговая марка Andre Tan была создана в 2000 году.

В первый месяц войны дизайнер заявил, что вместо женской одежды он будет шить бронежилеты.

В марте Тан сообщил, что его компания пошила и бесплатно передала 10 тыс. единиц одежды для ВСУ.