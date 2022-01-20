  "Ее подруги встречаются с олигархом". Андре Тан рассказал, почему летом расстался с девушкой

"Была у меня одна история. Это случилось летом. Понравилась одна девушка. Мы с ней пообщались – это было на мероприятии, а потом я пригласил ее на свидание", – рассказал он.

По словам Андре Тана, свидание оказалось неудачным.

"Во-первых, она начала ругаться матом. Во-вторых, рассказывать истории, очень неприятные для меня, о том, как ее подруги встречаются с олигархом. У одного часы забрала, у другого... Я подумал: "Все, если у нее такие подруги, то я точно не хочу с ней продолжать дальше разговор", – признался Андре Тан. Он не стал называть имя девушки.

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