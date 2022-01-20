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20 января, 2022
 
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"Ее подруги встречаются с олигархом". Андре Тан рассказал, почему летом расстался с девушкой

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Андре Тан сообщил о разводе с женой весной 2021 года
Андре Тан сообщил о разводе с женой весной 2021 года
Фото: andre_tan_official / Instagram

39-летний украинский дизайнер Андре Тан в программе "Неймовірна правда про зірок", которая 20 января вышла на канале СТБ, заявил, что после развода с женой, украинским дизайнером Алиной Харечко находится в состоянии активного поиска новой спутницы и ходит на свидания.

"Была у меня одна история. Это случилось летом. Понравилась одна девушка. Мы с ней пообщались – это было на мероприятии, а потом я пригласил ее на свидание", – рассказал он.

По словам Андре Тана, свидание оказалось неудачным.

"Во-первых, она начала ругаться матом. Во-вторых, рассказывать истории, очень неприятные для меня, о том, как ее подруги встречаются с олигархом. У одного часы забрала, у другого... Я подумал: "Все, если у нее такие подруги, то я точно не хочу с ней продолжать дальше разговор", – признался Андре Тан. Он не стал называть имя девушки.

ВИДЕО
Видео: Неймовірна правда про зірок / YouTube
Контекст:

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году. Торговая марка Andre Tan была создана в 2000 году.

Андре Тан и Алина Харечко поженились в декабре 2012 года. У них есть общая дочь София (2015). О разводе с женой дизайнер впервые заявил в мае 2021 года. До этого пара не афишировала расставание. В январе 2022 года Андре Тан признался, что они с супругой расстались за шесть месяцев до официального сообщения.

После развода дизайнер сделал себе пересадку волос на голове.

Теги: любовь, семья, Андре Тан, развод, дизайнер
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