Бульвар Шоубиз
 
16 февраля, 2023
 
Новости

Рэпер Фаррелл Уильямс стал креативным директором мужской линии Louis Vuitton

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фаррелл Уильямс обладатель 13 премий "Грэмми"
Фаррелл Уильямс – обладатель 13 премий "Грэмми"
Фото: ЕРА

Американский рэпер Фаррелл Уильямс стал креативным директором мужской линии французского бренда Louis Vuitton. Об этом сообщается 15 февраля на странице компании в Instagram.

Первая мужская коллекция, созданная под руководством музыканта, будет представлена летом 2023 года в Париже.

"Фаррелл Уильямс  визионер, творческие вселенные которого расширяются от музыки до искусства и моды.  То, как он разрушает границы в различных мирах, которые он исследует, соответствует статусу Louis Vuitton" говорится в сообщении.


Контекст:

Фаррелл Уильямс  обладатель 13 премий "Грэмми". В 2003 году музыкант основал бренд одежды Billionaire Boys Club вместе с японским дизайнером Ниго. У артиста также есть свой бренд косметики Humanrace. 

Ранее креативным директором мужской линии Louis Vuitton был дизайнер Вирджил Абло. Он умер в 2021 году

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Фаррелл Уильямс, музыкант, Louis Vuitton, дизайнер, одежда
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Китайский аэростат и НЛО в Америке, "метеозонды" в Молдове и Румынии, российские шары в небе Украины: что это такое и чем отличаются объекты?
Китайский аэростат и НЛО в Америке, "метеозонды" в Молдове и Румынии, российские шары в небе Украины: что это такое и чем отличаются объекты?
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Маломуж: В классическом понимании агентов РФ среди президентов Украины не было. Но ряд из них – бывшая агентура КГБ СССР
  Маломуж: В классическом понимании агентов РФ среди президентов Украины не было. Но ряд из них – бывшая агентура КГБ СССР
Дмитрий ГОРДОН
  Бывший израильский спецназовец Десятник: Я жене сказал, что еду в Украину на неделю, но когда приехал, для себя решил, что буду защищать эту страну и до победного конца останусь в Украине
  Бывший израильский спецназовец Десятник: Я жене сказал, что еду в Украину на неделю, но когда приехал, для себя решил, что буду защищать эту страну и до победного конца останусь в Украине
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ароматная буженина. Рецепт от эксперта
Ароматная буженина. Рецепт от эксперта
Решетник пошутил о возможном участии дочери Зинченко в шоу "Холостячка". Жена футболиста отреагировала
Решетник пошутил о возможном участии дочери Зинченко в шоу "Холостячка". Жена футболиста отреагировала
Галина ГРИШИНА
"Я выгляжу горячо". Plus size модель Грэм без трусов опустила корсет с одной груди и наклонилась перед камерой. Фото
"Я выгляжу горячо". Plus size модель Грэм без трусов опустила корсет с одной груди и наклонилась перед камерой. Фото
Мишина в лосинах показала себя в полный рост
Мишина в лосинах показала себя в полный рост
Рэпер Фаррелл Уильямс стал креативным директором мужской линии Louis Vuitton
Рэпер Фаррелл Уильямс стал креативным директором мужской линии Louis Vuitton
Галина ГРИШИНА
  Композитор Поклад стал героем документального фильма режиссера Горова "Спомин про майбутнє". Видео
  Композитор Поклад стал героем документального фильма режиссера Горова "Спомин про майбутнє". Видео
Галина ГРИШИНА
"Вкусно – можно язык проглотить". Рецепт отварной спаржевой фасоли с поджаренными панировочными сухарями
"Вкусно – можно язык проглотить". Рецепт отварной спаржевой фасоли с поджаренными панировочными сухарями
Галина ГРИШИНА
  Шотландец случайно построил себе дом хоббита и стал знаменитым. Журналистам он заявил, что никогда не читал "Властелин колец". Видео
  Шотландец случайно построил себе дом хоббита и стал знаменитым. Журналистам он заявил, что никогда не читал "Властелин колец". Видео
Галина ГРИШИНА
  "Никогда не сожалей о прошлом. Зажги звезды заново". Фармер в клипе на новую песню снялась в заброшенном замке верхом на белой лошади. Видео
  "Никогда не сожалей о прошлом. Зажги звезды заново". Фармер в клипе на новую песню снялась в заброшенном замке верхом на белой лошади. Видео
Галина ГРИШИНА
  Скончалась секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч
  Скончалась секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч
Галина ГРИШИНА
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле
Галина ГРИШИНА
"Молчать – это тоже поддержка врага". Вакарчук рассказал, как относится к россиянам, которые открыто осудили Путина и нападение РФ на Украину
"Молчать – это тоже поддержка врага". Вакарчук рассказал, как относится к россиянам, которые открыто осудили Путина и нападение РФ на Украину
Галина ГРИШИНА
39-летний американский комик выложил в сеть откровенные снимки с девушкой. СМИ пишут, что это его новая возлюбленная – 31-летняя Ратаковски
39-летний американский комик выложил в сеть откровенные снимки с девушкой. СМИ пишут, что это его новая возлюбленная – 31-летняя Ратаковски
Галина ГРИШИНА
Рианна вместе с мужем и девятимесячным сыном снялась для Vogue. Фото
Рианна вместе с мужем и девятимесячным сыном снялась для Vogue. Фото
Галина ГРИШИНА
"Возможно, она деспот. Никто не знает. Кроме президента". Клопотенко рассказал, какое впечатление на него произвела Зеленская
"Возможно, она – деспот. Никто не знает. Кроме президента". Клопотенко рассказал, какое впечатление на него произвела Зеленская
Галина ГРИШИНА
"Кто-то покидал страну и продавал. Мы его дешево купили". Анатолий Анатолич показал свой дом. Фото
"Кто-то покидал страну и продавал. Мы его дешево купили". Анатолий Анатолич показал свой дом. Фото
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 