Рэпер Фаррелл Уильямс стал креативным директором мужской линии Louis Vuitton

Первая мужская коллекция, созданная под руководством музыканта, будет представлена летом 2023 года в Париже.

"Фаррелл Уильямс – визионер, творческие вселенные которого расширяются от музыки до искусства и моды. То, как он разрушает границы в различных мирах, которые он исследует, соответствует статусу Louis Vuitton", – говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Контекст:

Фаррелл Уильямс – обладатель 13 премий "Грэмми". В 2003 году музыкант основал бренд одежды Billionaire Boys Club вместе с японским дизайнером Ниго. У артиста также есть свой бренд косметики Humanrace.

Ранее креативным директором мужской линии Louis Vuitton был дизайнер Вирджил Абло. Он умер в 2021 году.