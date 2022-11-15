"Новые нефтяные скважины – смертный приговор". Экоактивисты в Австрии облили черной краской картину Климта

"Новые нефтяные и газовые скважины – это смертный приговор человечеству", – говорится в подписи к ролику.

Контекст:

Похожие акции против выдачи новых лицензий на добычу нефти и газа ранее состоялись и в других европейских музеях.

14 октября активисты Just Stop Oil облили супом Heinz картину Ван Гога "Подсолнухи" (1888), представленную в Национальной галерее в Лондоне, а 25 октября испачкали восковую фигуру короля Великобритании Чарльза III, установленную в Музее мадам Тюссо, шоколадным тортом.