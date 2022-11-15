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16 ноября, 2022
 
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"Новые нефтяные скважины – смертный приговор". Экоактивисты в Австрии облили черной краской картину Климта

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Экоактивисты выступают против создания новых нефтяных скважин
Экоактивисты выступают против создания новых нефтяных скважин
Скриншот: Letzte Generation Österreich / Twitter

Активисты австрийского движения "Люди последнего поколения" облили краской картину австрийского художника Густава Климта "Смерть и жизнь", установленную в Музее Леопольда в Вене (Австрия).Соответствующее видео 15 ноября опубликовано в Twitter Just Stop Oil.

"Новые нефтяные и газовые скважины – это смертный приговор человечеству", – говорится в подписи к ролику.

Контекст:

Похожие акции против выдачи новых лицензий на добычу нефти и газа ранее состоялись и в других европейских музеях.

14 октября активисты Just Stop Oil облили супом Heinz картину Ван Гога "Подсолнухи" (1888), представленную в Национальной галерее в Лондоне, а 25 октября испачкали восковую фигуру короля Великобритании Чарльза III, установленную в Музее мадам Тюссо, шоколадным тортом.

Теги: экология, Австрия, правительство, активист
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