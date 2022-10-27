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27 октября, 2022
 
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Новый подопечный Тины Кароль слил в сеть ранее неопубликованное фото певицы

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Тина Кароль была удивлена, когда впервые услышала авторские треки Жука
Тина Кароль была удивлена, когда впервые услышала авторские треки Жука
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинский хореограф, певец, финалист шоу "Танцы со звездами" 2020 года на "1+1" Дмитрий Жук 25 октября в Instagram Stories опубликовал фото своего продюсера, украинской певицы Тины Кароль, на котором она запечатлена возле стены в стойке на руках.

Артистка позирует в кадре в спортивном трико.

По словам Жука, это фото ранее не публиковалось сети и было сделано во время подготовки к конкурсу "Мисс Украина". Хореограф не уточнил, в каком году был сделан снимок.

Скриншот: kosadcha / Instagram
Скриншот: kosadcha / Instagram

Контекст:

5 августа 2022 года Жук презентовал свою первую сольную песню в рамках проекта Тины Кароль "Молода кров". 

По словам Тины Кароль, она была удивлена, когда впервые услышала авторские треки Жука. "Послушав песни Димы, я поняла, что это и есть "Молода кров". Он мастерски совмещает танцевальную культуру и музыкальный мейнстрим", – заявила тогда певица.

Жук, комментируя слухи о романе с певицей, заявил, что между ними "только творчество".

Теги: Тина Кароль, Дмитрий Жук
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