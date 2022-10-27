Новый подопечный Тины Кароль слил в сеть ранее неопубликованное фото певицы

Артистка позирует в кадре в спортивном трико.

По словам Жука, это фото ранее не публиковалось сети и было сделано во время подготовки к конкурсу "Мисс Украина". Хореограф не уточнил, в каком году был сделан снимок.

Контекст:

5 августа 2022 года Жук презентовал свою первую сольную песню в рамках проекта Тины Кароль "Молода кров".

По словам Тины Кароль, она была удивлена, когда впервые услышала авторские треки Жука. "Послушав песни Димы, я поняла, что это и есть "Молода кров". Он мастерски совмещает танцевальную культуру и музыкальный мейнстрим", – заявила тогда певица.

Жук, комментируя слухи о романе с певицей, заявил, что между ними "только творчество".