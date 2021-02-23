"Ну зачем?", "Стыдно должно быть", "Пример для многих". Хименес-Браво смутил поклонников селфи в плавках

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился в сети откровенным снимком, сделанным во время отдыха в Колумбии.

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 23 февраля в Instagram разместил селфи, на котором запечатлен в шляпе и бирюзовых плавках.

"Слышал, что в Киев весна приходит. Встречу ее вот так", – подписал он снимок.

"Самовлюбленный, избалованный! Настоящий мужчина не будет выставлять такие фото. Стыдно должно быть!" – отреагировали фолловеры.

"Эктор, браво, вы пример для многих, как нужно выглядеть мужчине, которому за 40", – прокомментировали снимок подписчики.

"Ну зачем, Эктор?" – написали в комментариях пользователи сети.

"Красивый, спортивный мужчина! Шикарен, Эктор, шикарен", – поддержали кулинарного эксперта фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.



В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

9 февраля 2021 года Хименес-Браво сообщил, что прилетел в отпуск в Колумбию, показав, как его встретили родные, а также свое место силы.