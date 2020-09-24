О 100-летнем британском волонтере Томе Муре снимут кино

Продюсеры будущего фильма о британском 100-летнем ветеране Томе Муре намерены снять историю "о силе человеческого духа, олицетворением которой он является".

Мур считает, что в кино его образ мог бы воплотить Хопкинс Фото: ЕРА

О британском 100-летнем ветеране Томе Муре, который стал известен после того, как благодаря собственной инициативе во время пандемии коронавируса смог собрать десятки миллионов фунтов стерлингов в помощь Национальной службе здравоохранения Великобритании, снимут фильм. Об этом 22 сентября сообщило издание Variety.

Права на полнометражный фильм о Муре выкупили компании Fred Films и Powder Keg Picture. По мнению самого Мура, в будущей картине его могли бы сыграть 87-летний актер Майкл Кейн либо 82-летний Энтони Хопкинс.

Съемки картины начнутся в 2021 году. По словам продюсера будущего фильма Ника Муркрофта, они намерены снять историю о силе человеческого духа, олицетворением которой является Мур.

В апреле 2020 года в разгар пандемии коронавируса Мур, который передвигается с помощью ходунков, к своему 100-му дню рождения (30 апреля) решил каждый день проходить 10 кругов (по 25 метров) в своем саду. Таким образом он хотел отблагодарить врачей, которые помогли ему в лечении рака и перелома бедра; он призвал переводить деньги для медиков на онлайн-платформе для пожертвований Just Giving.

К концу своего флешмоба волонтер собрал £13 млн, однако средства продолжали поступать и по его окончании.

На сайте онлайн-петиций Change.org поклонники Мура предложили посвятить его в рыцари за такой поступок. В мае Букингемский дворец ответил согласием на это предложение.

17 июля королева Великобритании Елизавета II посвятила Мура в рыцари.