"О боже, он вылитый Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера появился на обложке Men's Health

Джозеф Баэна, как и его отец, увлекается бодибилдингом и строит карьеру в кино Фото: projoe2 / Instagram

"Наша звезда с обложки – Джозеф Баэна – узнал, что Арнольд Шварценеггер – его отец. Теперь он учится у него", – указано в подписи к публикации.

"О боже, он вылитый Арнольд", – прокомментировала iamdonnamarie3.

"Почему он больше похож на Арнольда, чем любой другой из его детей?" – спросил djbadsin.

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