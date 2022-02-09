Бульвар Шоубиз
 
09 февраля, 2022
 
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"О боже, он вылитый Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера появился на обложке Men's Health

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Джозеф Баэна, как и его отец, увлекается бодибилдингом и строит карьеру в кино
Джозеф Баэна, как и его отец, увлекается бодибилдингом и строит карьеру в кино
Фото: projoe2 / Instagram

Внебрачный сын голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна стал героем нового выпуска мужского журнала Men's Health и снялся для его обложки. Снимки из фотосессии 24-летнего Баэны 8 февраля были опубликованы на странице издания в Instagram.

"Наша звезда с обложки – Джозеф Баэна – узнал, что Арнольд Шварценеггер – его отец. Теперь он учится у него", – указано в подписи к публикации.

"О боже, он вылитый Арнольд", – прокомментировала iamdonnamarie3.

"Почему он больше похож на Арнольда, чем любой другой из его детей?" – спросил djbadsin.

Контекст:

Баэна родился в октябре 1997 года. Его мать Милдред Баэна 20 лет была домработницей в семье Шварценеггера.

В 2011 году актер официально признал своего внебрачного сына.

Баэна, как и его отец, увлекается бодибилдингом и строит карьеру в кино.

Теги: Арнольд Шварценеггер, актер, губернатор, фотосессия, бодибилдинг, журнал, отец
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