"О боже, он вылитый Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера появился на обложке Men's Health

"Наша звезда с обложки – Джозеф Баэна – узнал, что Арнольд Шварценеггер – его отец. Теперь он учится у него", – указано в подписи к публикации.
"О боже, он вылитый Арнольд", – прокомментировала iamdonnamarie3.
"Почему он больше похож на Арнольда, чем любой другой из его детей?" – спросил djbadsin.
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Баэна родился в октябре 1997 года. Его мать Милдред Баэна 20 лет была домработницей в семье Шварценеггера.
В 2011 году актер официально признал своего внебрачного сына.
Баэна, как и его отец, увлекается бодибилдингом и строит карьеру в кино.