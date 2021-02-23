Обнаженная Свитолина, прикрываясь простыней, снялась в постели киевского отеля. Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в фотосессии, которая состоялась в номере одного из киевских отелей. Бэкстейдж-видео опубликовано 22 февраля на ее странице в Facebook.
Спортсменка позирует в кадре без одежды, прикрываясь простыней. В процессе съемки Свитолина принимала различные позы, лежа, сидя и стоя на постели.
"Бэкстейдж яркой фотосессии Элины в Киеве", – говорится в публикации.
Свитолина родилась в 1994 году в Одессе. Она – победительница 17 турниров WTA, победительница Итогового турнира в одиночном разряде (2018), бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.
20 февраля Свитолина заявила, что рассталась со своим бойфрендом, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.