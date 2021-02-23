Обнаженная Свитолина, прикрываясь простыней, снялась в постели киевского отеля. Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина позировала в кадре без одежды, прикрывая обнаженное тело простыней.

Свитолина родилась в Одессе в 1994 году Фото: elisvitolina / Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в фотосессии, которая состоялась в номере одного из киевских отелей. Бэкстейдж-видео опубликовано 22 февраля на ее странице в Facebook.

Спортсменка позирует в кадре без одежды, прикрываясь простыней. В процессе съемки Свитолина принимала различные позы, лежа, сидя и стоя на постели.

"Бэкстейдж яркой фотосессии Элины в Киеве", – говорится в публикации.

Свитолина родилась в 1994 году в Одессе. Она – победительница 17 турниров WTA, победительница Итогового турнира в одиночном разряде (2018), бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.

20 февраля Свитолина заявила, что рассталась со своим бойфрендом, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.