  Объятия на кладбище и прогулка с собакой. 25-летняя дочь Мадонны выпустила свой первый клип. Видео

Лурдес Леон в клипе выгуливает собаку на поводке, обнимается с парнем на кладбище, а в финале появляется из гигантской капсулы, установленной на пляже.
Мадонна пока что не комментировала дебютную работу своей дочери.
Лурдес (1996) – родная дочь Мадонны. Ее отец – актер кубинского происхождения Карлос Леон. Девушка работает моделью.
Осенью 2021 года дочь знаменитости призналась, что мать очень часто требует от нее определиться с тем, как именно она сама хочет прославиться, но ей самой это не нужно. При этом Лурдес Леон заявила, что до окончания школы всегда находилась под строгим контролем матери, поэтому хотела поскорее самостоятельно зарабатывать деньги, чтобы стать независимой.