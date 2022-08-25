  Объятия на кладбище и прогулка с собакой. 25-летняя дочь Мадонны выпустила свой первый клип. Видео

Лурдес осенью 2021 года призналась, что мать требует от нее определиться, как именно она сама хочет прославиться Фото: ЕРА

Лурдес Леон в клипе выгуливает собаку на поводке, обнимается с парнем на кладбище, а в финале появляется из гигантской капсулы, установленной на пляже.

Мадонна пока что не комментировала дебютную работу своей дочери.

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Видео: Chemical X Records / YouTube