  "Очень интересная женщина". Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, о чем полтора часа говорил с Елизаветой II

По словам Вантуха, Елизавета II – очень умная женщина.
"Я с ней полтора часа разговаривал об искусстве и культуре. Она разбиралась в искусстве. Она мне говорила: "Ну вот расскажите: как вы этого добиваетесь? Сколько в день работаете? А как вы подбираете артистов?" Безусловно, очень интересная женщина, я колоссальное удовольствие получил", – признался он.
Комментарий Вантуха о Елизавете II можно послушать с 28-й минуты.
Ансамбль имени Вирского был основан в 1961 году. Художественным руководителем коллектива с 1978 года является Мирослав Вантух.
Ансамбль гастролирует в Украине и за рубежом. Участники коллектива в том числе выступали перед королевой Великобритании Елизаветой II.
По словам Вантуха, танцоры первой высшей категории в коллективе получают зарплату в размере 36 тыс. грн.