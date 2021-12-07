  "Очень интересная женщина". Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, о чем полтора часа говорил с Елизаветой II

По словам Вантуха, Елизавета II – очень умная женщина.

"Я с ней полтора часа разговаривал об искусстве и культуре. Она разбиралась в искусстве. Она мне говорила: "Ну вот расскажите: как вы этого добиваетесь? Сколько в день работаете? А как вы подбираете артистов?" Безусловно, очень интересная женщина, я колоссальное удовольствие получил", – признался он.

Комментарий Вантуха о Елизавете II можно послушать с 28-й минуты.

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Видео: Телеканал LIVE / YouTube