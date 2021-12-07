Бульвар Шоубиз
 
07 декабря, 2021
 
Новости

"Очень интересная женщина". Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, о чем полтора часа говорил с Елизаветой II

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Елизавета II дважды была на выступлениях украинского ансамбля имени Вирского
Елизавета II дважды была на выступлениях украинского ансамбля имени Вирского
Фото: ЕРА

Возглавляющий в течение 43 лет Национальный заслуженный ансамбль танца имени Павла Вирского народный артист Украины Мирослав Вантух в интервью, которое 3 декабря вышло на канале Live, рассказал, что королева Великобритании Елизавета II дважды была на их концерте.

По словам Вантуха, Елизавета II – очень умная женщина. 

"Я с ней полтора часа разговаривал об искусстве и культуре. Она разбиралась в искусстве. Она мне говорила: "Ну вот расскажите: как вы этого добиваетесь? Сколько в день работаете? А как вы подбираете артистов?" Безусловно, очень интересная женщина, я колоссальное удовольствие получил", – признался он.

Комментарий Вантуха о Елизавете II можно послушать с 28-й минуты.

ВИДЕО
Видео: Телеканал LIVE / YouTube
Контекст:

Ансамбль имени Вирского был основан в 1961 году. Художественным руководителем коллектива с 1978 года является Мирослав Вантух.

Ансамбль гастролирует в Украине и за рубежом. Участники коллектива в том числе выступали перед королевой Великобритании Елизаветой II. 

По словам Вантуха, танцоры первой высшей категории в коллективе получают зарплату в размере 36 тыс. грн.

Теги: Мирослав Вантух, Ансамбль танца имени Павла Вирского, танец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Украина против России. Какие дела находятся на рассмотрении в ЕСПЧ и что сейчас с ними происходит
Украина против России. Какие дела находятся на рассмотрении в ЕСПЧ и что сейчас с ними происходит
Елена ПОСКАННАЯ
Кульпа: В Украине уже не работает консенсус – "мы не обижаемся, что вы воруете, а мы не обижаемся, что вы не платите налогов"
Кульпа: В Украине уже не работает консенсус – "мы не обижаемся, что вы воруете, а мы не обижаемся, что вы не платите налогов"
Елена ПОСКАННАЯ
  Гордон: Зеленский меня предал. И точно так же он предаст всех остальных
  Гордон: Зеленский меня предал. И точно так же он предаст всех остальных
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Виторган: Путин проигрывает вместе со всей страной, но создает иллюзию в собственной системе координат, что побеждает
  Виторган: Путин проигрывает вместе со всей страной, но создает иллюзию в собственной системе координат, что побеждает
"Вы не выглядите старше 30", "Sexy mama". 52-летняя Зета-Джонс с голым животом устроила перед фотографом танцы
"Вы не выглядите старше 30", "Sexy mama". 52-летняя Зета-Джонс с голым животом устроила перед фотографом танцы
  Главред Viva!: Шесть человек работали на Кухар, чтобы она стала звездой
  Главред Viva!: Шесть человек работали на Кухар, чтобы она стала звездой
  "Очень интересная женщина". Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, о чем полтора часа говорил с Елизаветой II
  "Очень интересная женщина". Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, о чем полтора часа говорил с Елизаветой II
"Какие вкусности", "Идеальная". 25-летняя дочь Заворотнюк снялась голой на Мальдивах
"Какие вкусности", "Идеальная". 25-летняя дочь Заворотнюк снялась голой на Мальдивах
"Котики", "Очень на вас похож". Звезда "Сватов" Кошмал крупным планом показала лицо трехлетнего сына
"Котики", "Очень на вас похож". Звезда "Сватов" Кошмал крупным планом показала лицо трехлетнего сына
"С большим удовольствием вытолкну". Нина Матвиенко заявила, что ждет, когда из ее дома съедет дочь со своей семьей
"С большим удовольствием вытолкну". Нина Матвиенко заявила, что ждет, когда из ее дома съедет дочь со своей семьей
"Боже, какие идеальные ноги". Видео с 58-летней Милявской в мини-платье набрало 1,4 млн просмотров
"Боже, какие идеальные ноги". Видео с 58-летней Милявской в мини-платье набрало 1,4 млн просмотров
Рэпер Дрейк добровольно отказался от двух номинаций на премию "Грэмми"
Рэпер Дрейк добровольно отказался от двух номинаций на премию "Грэмми"
"Хорошенькая", "Как воздушно". Мейхер показала талию в тонком платье
"Хорошенькая", "Как воздушно". Мейхер показала талию в тонком платье
"Подарок себе на Новый год сделала". Дана Борисова показала фигуру на пятый день после липосакции
"Подарок себе на Новый год сделала". Дана Борисова показала фигуру на пятый день после липосакции
"Кто из них мама?" Каменских сняла видео с мамой и певицей, звездой 1990-х
"Кто из них мама?" Каменских сняла видео с мамой и певицей, звездой 1990-х
Бывшая невеста Мерилина Мэнсона заявила, что певец угрожал "трахнуть" ее сына после того, как она рассказала о насилии над собой
Бывшая невеста Мерилина Мэнсона заявила, что певец угрожал "трахнуть" ее сына после того, как она рассказала о насилии над собой
  "Нельзя бокал шампанского выпить!" Волочкова не смогла купить алкоголь в буфете Большого театра. Видео
  "Нельзя бокал шампанского выпить!" Волочкова не смогла купить алкоголь в буфете Большого театра. Видео
  Главный герой шоу "Холостяк 10 " Максим Михайлюк сбил в Киеве человека. Потерпевшего госпитализировали
  Главный герой шоу "Холостяк 10 " Максим Михайлюк сбил в Киеве человека. Потерпевшего госпитализировали
"Перебор", "Они что, собаки? Языки высунули! Как гадко!", "Бутоны распустились". Глюк'oZa снялась в лесбийской фотосессии
"Перебор", "Они что, собаки? Языки высунули! Как гадко!", "Бутоны распустились". Глюк'oZa снялась в лесбийской фотосессии
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS