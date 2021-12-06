  Руководитель ансамбля имени Вирского Вантух признался, что у него нет личной машины, а служебную не меняли 16 лет

Вантух: Культура и в советское время была по остаточному принципу Фото: Virsky - Ukrainian National Dance Company / Facebook

"В ансамбле служебный есть. Но уже 16 лет машине. Конечно, надо менять, а купить мы не можем", – заявил он.

По словам Вантуха, он думает о том, чтобы обратиться с этим вопросом к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Ношусь с этим вопросом. Но культура и в советское время была по остаточному принципу", – подчеркнул он.

Комментарий Вантуха можно послушать на 42-й минуте видео.

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Видео: Телеканал LIVE / YouTube