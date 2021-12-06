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06 декабря, 2021
 
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Руководитель ансамбля имени Вирского Вантух признался, что у него нет личной машины, а служебную не меняли 16 лет

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Вантух: Культура и в советское время была по остаточному принципу
Вантух: Культура и в советское время была по остаточному принципу
Фото: Virsky - Ukrainian National Dance Company / Facebook

Возглавляющий в течение 43 лет Национальный заслуженный ансамбль танца имени Вирского народный артист Украины Мирослав Вантух в интервью, которое 3 декабря вышло на канале Live, рассказал, что у него нет личного автомобиля.

"В ансамбле служебный есть. Но уже 16 лет машине. Конечно, надо менять, а купить мы не можем", – заявил он.

По словам Вантуха, он думает о том, чтобы обратиться с этим вопросом к президенту Украины Владимиру Зеленскому. 

"Ношусь с этим вопросом. Но культура и в советское время была по остаточному принципу", – подчеркнул он.

Комментарий Вантуха можно послушать на 42-й минуте видео.

ВИДЕО
Видео: Телеканал LIVE / YouTube
Контекст:

Ансамбль имени Вирского был основан в 1961 году. Художественным руководителем коллектива с 1978 года является Мирослав Вантух.

Ансамбль гастролирует в Украине и за рубежом. Участники коллектива в том числе выступали перед королевой Великобритании Елизаветой II. 

По словам Вантуха, танцоры первой высшей категории в коллективе получают зарплату в размере 36 тыс. грн.

Теги: автомобили, Мирослав Вантух, Владимир Зеленский, Ансамбль танца имени Павла Вирского
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