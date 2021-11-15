"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте

"Вот так бы выглядела [группа] Kadnay, если бы солисткой была я", – написала она.

На первом снимке Сопонару запечатлена на сцене с музыкантами группы. На втором – фронтмен коллектива, музыкант и экс-участник "Танцев со звездами" на "1+1" Дмитрий Каднай.

Сопонару позировала в черном облегающем мини-платье с глубоким декольте. Каднай – в расстегнутом пиджаке с голым торсом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой", – прокомментировал подписчик anvarshaipov.