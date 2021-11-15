Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2021
 
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"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте

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Сопонару показала фото со съемок "Женского квартала"
Сопонару показала фото со съемок "Женского квартала"
Фото: irinasoponaru / Instagram

Актриса студии "Квартал 95" Ирина Сопонару в Instagram 14 ноября опубликовала снимки, сделанные на съемках нового выпуска юмористической программы "Женский квартал" на "1+1".

"Вот так бы выглядела [группа] Kadnay, если бы солисткой была я", – написала она.

На первом снимке Сопонару запечатлена на сцене с музыкантами группы. На втором – фронтмен коллектива, музыкант и экс-участник "Танцев со звездами" на "1+1" Дмитрий Каднай.

Сопонару позировала в черном облегающем мини-платье с глубоким декольте. Каднай – в расстегнутом пиджаке с голым торсом.

"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой", – прокомментировал подписчик anvarshaipov.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Теги: фигура, студия Квартал 95, Kadnay, актриса, грудь, декольте, девушка, Женский Квартал, Ирина Сопонару, Лига смеха, Дмитрий Каднай
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