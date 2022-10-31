"Очень милые", "Береги ее". 31-летний министр Федоров показал свою любовь

"Схватил и поцеловал свою любовь", – подписал фото 31-летний Федоров.
"Вы очень милые", – отреагировали в сети.
"Береги ее", – написали фолловеры.
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Михаил и Анастасия Федоровы живут в браке с 2015 года. Они оба родом из Запорожья. Жена вице-премьер-министра окончила факультет иностранной филологии Запорожского национального университета.
После переезда семьи в Киев супруга Федорова в 2021 году основала бренд женской одежды Cover Apparel.
У пары есть дочь Мария (2017).