  "Очень жаль, когда человек решается на такой шаг от отчаяния". Во Львове умер известный музыкант, основатель группы "Мері" Тарас Ших

Друзья Шиха в Facebook публикуют соболезнования в связи с его смертью.
"Я не верю, что с тобой это могло произойти именно сейчас! Ты столько прошел, но всегда оставался человеком. Светлый, добрый и всегда с жаждой новых знаний и открытий. Почему Бог забирает лучших? Покойся с миром, друг", – написала на странице Шиха Светлана Бурчишин.
Причины смерти не называются, но некоторые авторы постов упоминают, что он сам принял это решение.
"Очень жаль, когда человек решается на такой шаг от отчаяния, что не может справиться со сложившейся ситуацией. Тарас, очень жаль, что ты решил уйти. Вечная память", – написала блогер Эмма Шиманович.
10 марта Шиху исполнился 41 год.
В 1996 году Ших вместе с Виктором Винником основал в Трускавце группу "Мері", которую покинул в 2010 году. За время его участия в коллективе было записано два студийных альбома и снято девять клипов.
У Шиха остался отец Зенон Ших, который живет в Трускавце, пишет львовское издание LMN.