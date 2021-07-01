  "Очень жаль, когда человек решается на такой шаг от отчаяния". Во Львове умер известный музыкант, основатель группы "Мері" Тарас Ших

Друзья Шиха в Facebook публикуют соболезнования в связи с его смертью.

"Я не верю, что с тобой это могло произойти именно сейчас! Ты столько прошел, но всегда оставался человеком. Светлый, добрый и всегда с жаждой новых знаний и открытий. Почему Бог забирает лучших? Покойся с миром, друг", – написала на странице Шиха Светлана Бурчишин.

Причины смерти не называются, но некоторые авторы постов упоминают, что он сам принял это решение.

"Очень жаль, когда человек решается на такой шаг от отчаяния, что не может справиться со сложившейся ситуацией. Тарас, очень жаль, что ты решил уйти. Вечная память", – написала блогер Эмма Шиманович.

10 марта Шиху исполнился 41 год.

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Видео: Moon Records / YouTube