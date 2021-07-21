"Одна из лучших совместных работ". Дочь Уиллиса и Деми Мур отпраздновала 30-летие вместе с родителями

На снимке Скаут Уиллис запечатлена в обнимку с родителями. Во время съемки она была в белой футболке. Ее мать позировала в красном-белом костюме, а отец был одет в джинсы и рубашку.

"30 лет назад состоялась вторая из трех коллабораций Деми и Брюса", – подписала она фото.

"Одна из лучших совместных работ", – отреагировали на фото подписчики Скаут Уиллис.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Scout laRue Willis (@scoutlaruewillis)