Олег Ляшко обнародовал фото с матерью

Он позирует с ней в обнимку на фоне огородов.

"Мама, родная и любимая", – подписал он фото.

Контекст:

Олег Ляшко родился в 1972 году в Чернигове. На момент рождения его матери Любови Ляшко было 19 лет. Когда Олегу Ляшко исполнилось два года, отец оставил семью, а мать оформила сына в Прилуцкий детский дом. По словам Олега Ляшко, он не держит зла на мать и поддерживает с ней хорошие отношения.

Ляшко был депутатом парламента почти 13 лет – с 25 мая 2006 года по 29 августа 2019 года.