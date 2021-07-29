"Огуречный король, помидорный принц". Олег Ляшко показал подросшего сына

Сын политика, которому в мае исполнился год, самостоятельно сорвал с куста клубнику и направился к другой грядке.
"Санька, молодец. Санька – такой огуречный король. Саня, помидорный принц. Ай, какие помидорчики", – снимая сына на камеру, обратился к нему Ляшко.
"Первые шаги", – прокомментировали фолловеры.
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О рождении сына Ляшко сообщил 17 мая 2020 года, на следующий день после его появления на свет.
Мать ребенка – супруга политика Росита Сайранен. Пара зарегистрировала брак 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни. Супруги также воспитывают дочь Владиславу (2002).