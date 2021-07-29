"Огуречный король, помидорный принц". Олег Ляшко показал подросшего сына

В мае 2020 года у Ляшко и Сайранен родился сын Фото: liashko / Instagram

Сын политика, которому в мае исполнился год, самостоятельно сорвал с куста клубнику и направился к другой грядке.

"Санька, молодец. Санька – такой огуречный король. Саня, помидорный принц. Ай, какие помидорчики", – снимая сына на камеру, обратился к нему Ляшко.

"Первые шаги", – прокомментировали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Ляшко (@liashko)