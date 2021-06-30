Олег Ляшко занялся майнингом криптовалют

Ляшко пообещал вернуться в Раду "или как лидер партии, или как президент" Фото: Олег Ляшко

По данным издания, после поражения на выборах в Верховную Раду Ляшко учит английский, тренируется, играет с сыном, ухаживает за садом, ходит на эфиры телеканала "Украина", а также начал заниматься бизнесом.

По словам его однопартийцев, Ляшко серьезно заинтересовался майнингом криптовалюты Ethereum и уже имеет свою криптоферму. "У него прямо есть специальные программы на телефоне, он очень внимательно следит за ценами, за тенденциями. Затем всем кому может об этом рассказывает", – цитирует УП слова одного из источников.

Сам Ляшко говорит, что бизнесом занимается без удовольствия и только для заработка. "Политика – это моя жизнь. А бизнес – это так, только чтобы семью прокормить. Поэтому да, сейчас занимаюсь тем, что приносит деньги, в том числе криптовалютами", – рассказал политик.

Он также пообещал "вернуться в Раду через центральный вход – или как лидер партии, или как президент".