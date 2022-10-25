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25 октября, 2022
 
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"Он был чертовски грубым". Телеведущий вспомнил свою стычку с Пирсом Броснаном

Пирс Броснан столкнул телеведущего со своего места на концерте
Пирс Броснан столкнул телеведущего со своего места на концерте
Фото: EPA

Телеведущий и комик Джеймс Корден во время телеигры вспомнил свою стычку с актером Пирсом Броснаном, известным по роли "Агента 007" в "бондиане". Об этом 24 октября написал сайт Mirror.

Корден участвовал в телешоу, одним из заданий в котором нужно было вспомнить самую грубую знаменитость, с которой когда-либо он общался. Немного замявшись, теллеведущий вспомнил свое общение с киноактером Пирсом Броснаном.

"Это было на шоу группы U2. Пирс с компанией встал со своих vip-мест, и их довольно долго не было. Тогда я решил, что мы с женой можем занять их места и пересел. Пирс скоро вернулся, но не стал даже со мной разговаривать, не глядя на меня, он столкнул меня со своего места.Это было чертовски грубо", – цитирует слова комика издание.

Теги: скандал, Пирс Броснан, Джеймс Корден
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