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04 ноября, 2022
 
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"Он чокнулся". Стало известно, почему друзья принца Гарри невзлюбили Меган Маркл с первой встречи

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Друзья принца Гарри не приняли Маркл
Друзья принца Гарри не приняли Маркл
Фото: depositphotos.com / Instagram

Британский журналист-расследователь Том Бауэр выпустил книгу "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами". В одной из глав он рассказал, почему друзья принца Гарри невзлюбили Меган Макл с первой встречи. Об этом 3 ноября пишет Mirror.

Автор книги утверждает, что всему виной неудавшаяся вечеринка. Незадолго до женитьбы на Меган Гарри пригласил 16 своих старых друзей на ужин, где познакомил их с невестой.

"Гарри с нетерпением ждал веселый вечер с бесконечными шутками в кругу своих лучших друзей, но все ушли с ужина измученными, поскольку Меган спорила с каждым гостем, если что-то было не по ней. Шутки о сексизме, феминизме и трансгендерных людях рикошетом разносились по гостиной. Меган без колебаний бросала вызов каждому гостю, чей разговор противоречил ее ценностям. У нее совершенно отсутствовало чувство юмора, и она "гасила вечеринку", – цитирует слова из книги сайт.

На обратном пути из дома друзья сказали Гарри, что "он, должно быть, чокнулся, раз встречается с Меган", цитирует Mirror.

Контекст:

Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри с женой и двумя детьми проживают в США. Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Теги: свадьба, монархия, принц Гарри, Меган Маркл, герцогиня Сассекская Меган
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