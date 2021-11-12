"Он мал для твоих сисек". Ирина Шейк показала грудь, которая вывалилась из бюстгальтера

Вместо подписи к фото 35-летняя модель оставила значок "фотоаппарат".
На остальных снимках Шейк показала свой портрет в цветном и черно-белом вариантах, прогулку верхом на лошади по пляжу, выход в вечернем платье, примерку наряда для бала Института костюма Met Gala в Нью-Йорке в 2021 году и показ Недели моды в Париже.
Снимки Шейк набрали почти 330 тысяч лайков. Активнее всего подписчики реагировали в комментариях на первое фото.
"Бюстгальтер слишком мал", – отметила carrella411.
"Все мальчики увеличили первую картинку", – написал amirhossein.0434.
"Он мал для твоих сисек", – оставил свой коммент про бра фолловер dream.6430.
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Ирина Шейк родилась в 1986 году в Еманжелинске Челябинской области. У отца модели башкирские корни, он был шахтером, рано умер от болезни легких. Мать Ирины – русская. Она работала преподавателем музыки.
Шейк была лицом брендов Armani Exchange, Guess, Intimissimi, Beach Bunny, Lacoste, La Perla, Givenchy & Givenchy Jeans, Replay, Blumarine, Versace.
C 2010-го по 2015 год Шейк была девушкой футболиста Криштиану Роналду. В апреле 2015-го стало известно о романе модели с актером Брэдли Купером. В марте 2017-го у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер. В июне 2019 года появилась информация, что Шейк и Купер расстались.