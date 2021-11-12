"Он мал для твоих сисек". Ирина Шейк показала грудь, которая вывалилась из бюстгальтера

Пост Ирины Шейк в бюстгальтере-сеточке набрал почти 330 тысяч лайков Фото: irinashayk / Instagram

Вместо подписи к фото 35-летняя модель оставила значок "фотоаппарат".

На остальных снимках Шейк показала свой портрет в цветном и черно-белом вариантах, прогулку верхом на лошади по пляжу, выход в вечернем платье, примерку наряда для бала Института костюма Met Gala в Нью-Йорке в 2021 году и показ Недели моды в Париже.

Снимки Шейк набрали почти 330 тысяч лайков. Активнее всего подписчики реагировали в комментариях на первое фото.

"Бюстгальтер слишком мал", – отметила carrella411.

"Все мальчики увеличили первую картинку", – написал amirhossein.0434.

"Он мал для твоих сисек", – оставил свой коммент про бра фолловер dream.6430.

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