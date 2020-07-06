"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным

Дочь умершего российского актера Виктора Проскурина, актриса Александра Бледная во время церемонии прощания с отцом вспомнила, каким было их общение и рассказала о сложном характере покойного.

Дочь умершего российского актера Виктора Проскурина, актриса Александра Бледная во время прощания с отцом призналась, что еще не осознала его уход. Слова, сказанные на церемонии, приводит издание MK.ru.

"Я – проскуринское отродье. Так меня называл отец. Благодарю жизнь за то, что у меня был такой папа, хотя он не был классическим отцом. У нас никогда не было с ним совместной жизни, но мне досталось самое сладкое. Папа всегда был для меня как праздник. Я знала его с этой самой лучшей и праздничной стороны. Он меня очень любил. Не понимаю, откуда взялись разговоры, что у нас с ним плохие отношения", – рассказала она.

Бледная отметила, что у них с отцом никогда не было пустых разговоров. У актера были особенные методы воспитания.

"Сам он не опаздывал и боролся с моими опозданиями. Как-то в ЦДХ проходила выставка, и мы договорились там встретиться в два часа. Я пришла заранее, но выстроилась такая очередь, что войти было невозможно. И я за пять минут преодолела все кордоны. Он научил меня проходить без очереди. Иногда спрашивал: "Когда тебе перезвонить?" – "Когда хочешь", – отвечала я. В половине пятого утра раздавался звонок: "Ты же сказала, звони, когда хочешь". И я поняла, что надо точнее формулировать", – поделилась воспоминаниями Бледная.

Она также рассказала о нраве своего отца.

"Все говорят о сложном характере отца. Но он был классный. С ним было так интересно. В нем столько душевного богатства и творческой энергии. И это самое главное. Таланту всегда дается трудный характер, чтобы высоко не взлетать. Я не знаю талантливых людей с простым характером. Очень хочу, чтобы отца запомнили моложавым, полным сил и желания творить, любящим жизнь. Он достоин самой лучшей памяти", – завершила она.

Церемония прощания с Проскуриным прошла 4 июля в Театральном институте имени Бориса Щукина в Москве.

Виктор Проскурин умер 30 июня. О его смерти на своей странице в Facebook сообщила супруга Ирина Хонда.

Виктор Проскурин был женат пять раз. От первого брака с актрисой Ольгой Гаврилюк у актера есть двое детей.

Виктор Проскурин наиболее известен по ролям Гены Ляпишева в фильме "Большая перемена", Вожеватова в "Жестоком романсе", капитана погранвойск КГБ СССР Блинова в картине "Выйти замуж за капитана", Германа в "Пиковой даме", Новикова в "Военно-полевом романе".