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27 февраля, 2020
 
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"Она похожа на робокопа". В YouTube обсудил 57-летнюю Агузарову

Пользователи YouTube отметили странный вид российской певицы Жанны Агузаровой в эфире программы Максима Галкина "Музыкалити".

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Агузарова рссказала о сложной жизни в шоу-бизнесе
Агузарова рссказала о сложной жизни в шоу-бизнесе
Скриншот: ТО "Gazgolder" / YouTube

Российские исполнители 57-летняя Жанна Агузарова и 21-летний Тима Белорусских стали гостями шоу "Музыкалити", которое ведет Максим Галкин. Проект выходит на YouTube-канале ТО "Gazgolder".

ВИДЕО
Видео: ТО "Gazgolder" / YouTube

Агузарова назвала себя лучшей певицей в российском шоу-бизнесе за последние 30 лет. Она пожелала Тиме Белорусских терпения и выносливости, отметив, что мир шоу-бизнеса только внешне кажется привлекательным, а на самом деле работа у всех на виду требует огромных сил.

"Я в шоу-бизнесе 36 лет и надеюсь, что и у тебя так получится. Надо крепиться", – сказала певица.

Пользователи YouTube прокомментировали эфир с Агузаровой. 

"Приятно видеть, что у Жанны прогрессирует шизофрения. Значит, не прикидывалась", – написала "Жена зашквара".

"Агузарова – королева фриков... Пхах!!! Пора ее прятать уже... В одно очень закрытое королевство" – написал fisherman92 ru.

"Она похожа на робокопа", – отметил Валерий Крицкий.

"Что у Агузаровой с руками, боже", – написала Ангелина Преображенская. Певица в ролике предстала в белых митенках, с красными руками в области локтевой части.

Жанна Агузарова родилась 7 июля 1962 года. Карьеру она начала в 1983 году как вокалистка группы "Браво". В дискографии Агузаровой семь альбомов, записанных с "Браво", и пять сольных.

Теги: шоу-бизнес, Максим Галкин, Жанна Агузарова, Тима Белорусских
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