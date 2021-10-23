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23 октября, 2021
 
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"Она уходила на моих руках". Владимир Гройсман рассказал о смерти матери от онкологии

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Владимир Гройсман с мамой, учителем украинского языка и литературы Жанной Израилевной
Владимир Гройсман с мамой, учителем украинского языка и литературы Жанной Израилевной
Фото: volodymyrgroysman / Instagram

Бывший премьер-министр Украины и экс-глава Верховной Рады Владимир Гройсман рассказал о последних месяцах жизни своей матери Жанны Гройсман, которая скончалась от онкологического заболевания больше 20 лет назад. Своими воспоминаниями он поделился в программе ЖВЛ на телеканале "1+1". YouTube-версия программы была опубликована 21 октября.

"Она тяжело болела. Я прожил с ней почти восемь месяцев в реанимации. Она уходила на моих руках. Это было очень тяжело. Когда сидишь возле мониторов, смотришь на пульс… Это страшно. Но ты не можешь выключить эту реальность", – признался Гройсман.

43-летний политик добавил, в больнице его мать три недели лежала без сознания.

"Я очень хотел все эти три недели, чтобы она пришла в сознание и я смог бы ей сказать все то, что не сказал. И Господь меня услышал. Через 21 день она пришла в сознание, и мы с ней еще семь месяцев прожили вместе, понимая, где находимся и что финала хорошего не будет", – рассказал Гройсман.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Жанна Израилевна Гройсман родилась 2 июля в 1950 году в Виннице. Работала преподавателем украинского языка и литературы. Умерла в 2000 году от рака.

Гройсман родился 2 января 1978 года в Виннице в семье гендиректора рынка "Юность" и депутата Винницкого горсовета Бориса Гройсмана. В 24 года Гройсман-младший тоже стал депутатом местного горсовета, а в 28 – мэром Винницы.

Он возглавлял украинское правительство с 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019-го. До этого полтора года был председателем парламента.

Гройсман женат. С женой Еленой у них трое детей – дочь супруги от первого брака Юлия (1991), дочь Кристина (2000) и сын Давид (2011).

Теги: смерть, Винница, Владимир Гройсман, рак, больница, онкология, премьер-министр, реанимация, мать
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