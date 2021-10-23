  "Она уходила на моих руках". Владимир Гройсман рассказал о смерти матери от онкологии

"Она тяжело болела. Я прожил с ней почти восемь месяцев в реанимации. Она уходила на моих руках. Это было очень тяжело. Когда сидишь возле мониторов, смотришь на пульс… Это страшно. Но ты не можешь выключить эту реальность", – признался Гройсман.

43-летний политик добавил, в больнице его мать три недели лежала без сознания.

"Я очень хотел все эти три недели, чтобы она пришла в сознание и я смог бы ей сказать все то, что не сказал. И Господь меня услышал. Через 21 день она пришла в сознание, и мы с ней еще семь месяцев прожили вместе, понимая, где находимся и что финала хорошего не будет", – рассказал Гройсман.

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Видео: ЖВЛ / YouTube