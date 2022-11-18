"Они не спрашивали, можем мы или нет. Просто назвали дату и время". Сморигин рассказал о встрече с Лукашенко

Отвечая на вопрос ведущего Славы Демина, Сморигин сказал, что виделся с Лукашенко всего раз.
"Мы с составе команды КВН выступали перед ним и его окружением перед Новым годом. Гонорар никакой не платили. Просто был звонок: вас ждут такого-то числа в такое-то время. Все. Они не спрашивали, можем мы или нет. Просто назвали дату и время", – рассказал он.
Сморигин родился в 1979 году в Минске. С 2015 года актер является участником различных проектов творческого объединения "Дизель Студио". Вместе с женой Лидией и тремя детьми Сморигин живет в Киеве.
В начале ноября 2022 года Сморигин сообщил, что сдал экзамен по украинскому языку, чтобы получить гражданство Украины.