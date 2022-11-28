  Onuka презентовала видео "Душа народу". В нем проводятся параллели между преступлениями России против украинцев – Голодомором и войной

Onuka: Этой работой мы хотим внушить веру, что, несмотря на весь мрак, который принесло на нашу землю с востока, мы – украинский народ – сияем и никогда не погасн Фото: onukaofficial / Instagram

"Это произведение проводит параллели между двумя крупнейшими преступлениями России против украинского народа: Голодомором и февральским вторжением 2022 года", – говорится в описании.

На своей странице в Instagram певица отметила, что видео снимали в полуразрушенной церкви в селе Лукашовка Черниговской области.

"Села оккупированной Черниговщины, Буча, Мариуполь, Изюм – это предвестники нового геноцида. И только мужество украинских воинов и смелость наших людей спасают нас от тьмы, – написала артистка. – Этой работой мы хотим внушить веру, что, несмотря на весь мрак, который принесло на нашу землю с востока, мы – украинский народ – сияем и никогда не погаснем".

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