Бульвар Шоубиз
 
28 ноября, 2022
 
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Onuka презентовала видео "Душа народу". В нем проводятся параллели между преступлениями России против украинцев – Голодомором и войной

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Onuka: Этой работой мы хотим внушить веру, что, несмотря на весь мрак, который принесло на нашу землю с востока, мы украинский народ сияем и никогда не погасн
Onuka: Этой работой мы хотим внушить веру, что, несмотря на весь мрак, который принесло на нашу землю с востока, мы – украинский народ – сияем и никогда не погасн
Фото: onukaofficial / Instagram

Украинская певица Onuka 26 ноября, в День памяти жертв Голодомора, на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Душа народу", который она записала вместе с Черниговским академическим хором имени Бортнянского и хором "Провесінь" Черниговской музыкальной школы имени Вильконского.

"Это произведение проводит параллели между двумя крупнейшими преступлениями России против украинского народа: Голодомором и февральским вторжением 2022 года", – говорится в описании. 

На своей странице в Instagram певица отметила, что видео снимали в полуразрушенной церкви в селе Лукашовка Черниговской области.

"Села оккупированной Черниговщины, Буча, Мариуполь, Изюм – это предвестники нового геноцида. И только мужество украинских воинов и смелость наших людей спасают нас от тьмы, – написала артистка. – Этой работой мы хотим внушить веру, что, несмотря на весь мрак, который принесло на нашу землю с востока, мы  украинский народ  сияем и никогда не погаснем". 

ВИДЕО
Видео: ONUKA / YouTube
Теги: Чернигов, Голодомор, война России против Украины, Onuka
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