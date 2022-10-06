Бульвар Шоубиз
 
06 октября, 2022
 
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"Описывала сцены в деталях". 55-летняя Памела Андерсон показала обложку автобиографической книги

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Андерсон: Я так горжусь этой книгой
Андерсон: Я так горжусь этой книгой
Фото: ЕРА

Проживающая в Канаде 55-летняя американская модель и актриса Памела Андерсон написала автобиографическую книгу "С любовью, Памела". Об этом она сообщила 5 октября в Instagram, разместив фото обложки этой книги.

"Такое ощущение, что это какое-то чудо – вспоминать болезненные шаги моей юности. Я описывала сцены в деталях. Я так горжусь этой книгой", – написала она.

Актриса добавила, что писала книгу самостоятельно и не пыталась приукрасить свою жизнь, описывая все откровенно и в подробностях, будь то события из ее детства или жизнь в особняке основателя империи Playboy Хью Хефнера.

Контекст:

Памела Андерсон родилась 1 июля 1967 года в Ледисмите (Канада). В 1989 году ее фото разместили на обложке журнала Playboy. С 1992 года она начала сниматься в сериале "Спасатели Малибу".

Теги: книги, Памела Андерсон, Хью Хефнер, Playboy
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