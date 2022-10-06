"Описывала сцены в деталях". 55-летняя Памела Андерсон показала обложку автобиографической книги

"Такое ощущение, что это какое-то чудо – вспоминать болезненные шаги моей юности. Я описывала сцены в деталях. Я так горжусь этой книгой", – написала она.

Актриса добавила, что писала книгу самостоятельно и не пыталась приукрасить свою жизнь, описывая все откровенно и в подробностях, будь то события из ее детства или жизнь в особняке основателя империи Playboy Хью Хефнера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pamela Anderson * (@pamelaanderson)