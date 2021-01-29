Новый муж Андерсон оказался несвободен

Гражданская жена нового мужа 53-летней американской модели Памелы Андерсон узнала об их свадьбе из интернета.

Андерсон на Рождество вышла замуж в шестой раз Фото: ЕРА (архив 2012 года)

До свадьбы с 53-летней американской моделью Памелой Андерсон ее новый муж, канадский строитель Дэн Хейхерст пять лет состоял в гражданском браке. Об этом в интервью, которое 28 января опубликовано на сайте таблоида The Sun, рассказала его бывшая жена, 42-летняя Кэри.

По ее словам, она узнала о свадьбе своего гражданского партнера с Андерсон из новостей в интернете.

Гражданская супруга Хейхерста заявила, что около года назад он устроился к Андерсон на работу строителем, а спустя шесть месяцев перебрался к модели на постоянное место жительства, признавшись жене в измене.

Кэри, которая не стала называть свою фамилию, рассказала, что сперва Хейхерст не ладил с Андерсон, называя ее в том числе сумасшедшей. Она выразила уверенность, что этот брак не продлится долго.

По словам экс-жены нового мужа Андерсон, у него есть двое детей от предыдущих отношений, которые сейчас находятся с ней.

О свадьбе Андерсон и Хейхерста стало известно 28 января. Модель сообщила, что тайно вышла замуж на Рождество. Своего избранника она представила как телохранителя, который в прошлом был строителем.

За день до этого модель заявила, что уходит из социальных сетей, так как нашла свое место в жизни.

Этот брак стал для Андерсон шестым, при этом со своим третьем мужем, кинопродюсером Риком Саломоном модель регистрировала брак дважды.

Ее последнее замужество состоялось в начале 2020 года и продлилось 12 дней. От первого брака с музыкантом Томми Ли у Андерсон есть два сына – Брэндон (1996) и Дилан (1997).