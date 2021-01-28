53-летняя Андерсон в шестой раз вышла замуж. Фото

53-летняя американская модель Памела Андерсон познакомилась со своим новым мужем, который сейчас является ее телохранителем, а в прошлом работал строителем, около года назад.

Брак с телохранителем – шестой в биографии Андерсон Фото: ЕРА

53-летняя американская модель Памела Андерсон тайно вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста. Об этом она рассказала в интервью, которое 28 января опубликовано на сайте Daily Mail.

По словам Андерсон, церемония бракосочетания состоялась на Рождество в ее загородном поместье, расположенном на острове Ванкувер в Канаде.

Модель сообщила, что познакомилась с Хейхерстом около года назад, а сблизиться им помог карантин, вызванный эпидемией коронавируса.

Андерсон подчеркнула, что новый супруг "любит ее по-настоящему". Издание отмечает, что до того, как стать телохранителем модели, Хейхерст работал строителем.

Андерсон была замужем пять раз, при этом со своим третьем мужем, кинопродюсером Риком Саломоном модель регистрировала брак дважды.

Ее последнее замужество состоялось в начале 2020 года и продлилось 12 дней. От первого брака с музыкантом Томми Ли у Андерсон есть два сына – Брэндон (1996) и Дилан (1997).